新冠疫情尚未停歇，現在又出現多種病毒夾擊，兒科醫師王韋力表示，最近許多來看診的孩子都發燒、咳嗽得很嚴重，有小朋友跟他說，班上同學都不見了，一班30幾個人，最後竟然只剩7個人上學，讓他對於這波病毒的威力嘆為觀止。貼文引起家長們討論，不少人直呼這波根本是咳嗽地獄，照顧小朋友到心力交瘁。

兒科醫師王韋力昨在臉書上發文說，一位小朋友來看診，離開前偷偷說「醫生叔叔，我跟你說，我們班同學都不見了！」聽到這邊，本以為是全班小朋友都確診隔離，結果家長無奈地解釋說，孩子班上有30幾個學生，但發燒的發燒、咳嗽的咳嗽，結果全班到最後竟然只剩下7個學生來上課。

王韋力表示，最近各種病毒齊發，流感病毒、副流感病毒、呼吸道融合病毒、腺病毒、鼻病毒、新冠病毒，偶爾還有黴漿菌，這幾個病毒輪流交替感染，許多孩子都發燒、咳嗽得很嚴重，最近如果聽到孩子說「全班都沒人感冒」，反而都不太相信，不知道大家感到到這波病毒的威力了嗎？

貼文引起網友討論，不少家長崩潰說，這波病毒很可怕。「這一波真的太恐怖了，好咳好多痰」、「這波病毒真的很難搞，咳嗽地獄啊」、「咳嗽很厲害，鼻涕流不停，燒退夯夯不間斷，小孩燒聲啞聲，媽媽很心力交瘁啊」、「兩個孩子已經輪流過好幾種病毒了，最後媽媽顧到最後自己身上有他們的綜合病毒，咳到老命快去了」。