人民幣兌美元中間價19日報7.1105，較18日報7.1086，跌19個基點或0.03％。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，19日展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率仍持平於2％。這是逆回購規模連續第9日定在同一規模，並繼續完全對沖當日到期。
路透統計，本周共有290億元逆回購到期，包括周末到期順延部分，17日到期規模為210億元，18日至21日均為20億元，另外，17日有5,000億元MLF到期，當日央行進行等額續做。
人民幣兌美元中間價19日報7.1105，較18日報7.1086，跌19個基點或0.03％。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，19日展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率仍持平於2％。這是逆回購規模連續第9日定在同一規模，並繼續完全對沖當日到期。
路透統計，本周共有290億元逆回購到期，包括周末到期順延部分，17日到期規模為210億元，18日至21日均為20億元，另外，17日有5,000億元MLF到期，當日央行進行等額續做。
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