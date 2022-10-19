鼓山魚市場農漁精品展售中心內部模擬圖。（高雄市海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄鼓山魚市場重新打造後，將於10月21日開幕，當天將邀請中華職棒-樂天女孩Yuri及穎樂參加記者會，為此舊樓新生加油打氣。

鼓山魚市場曾經是高雄市第1座現代化的魚市場，見證哈瑪星最繁榮時刻。隨著漁業重心從哈瑪星轉移至前鎮漁港而沒落，為重現昔日風華，高雄市政府於去年啟動改造計畫，整建開放塵封已久的老舊空間，拆除危險建物並整理週邊環境，將第一拍賣場整建為高雄農漁精品展售中心，打造高雄海景第一排。

海洋局長張漢雄表示，鼓山魚市場鄰近鼓山輪渡站，位居絕佳地理位置，並比鄰多個觀光熱點如西子灣、棧貳庫、哈瑪星鐵道文化園區，周遭景點來往遊客人潮眾多，但既有的漁業發展文化及觀光優勢沒有得到充分發揮。

因此，高市府爭取中央農業委員會、交通部經費並投入資源整建活化舊魚市場域，打造嶄新的農漁精品展售中心，提供民眾多元購物選擇。

在10月21日開幕當天，樂天女孩Yuri及穎樂參加記者會，為此舊樓新生加油打氣，還會教大家如何在場域內隱藏版打卡景點拍攝IG美照。