2022年台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）19日至21日在台北南港展覽1館展出，並推出「太陽光電」、「風力能源」、「智慧儲能」、「台灣國際淨零永續」以及「台灣國際多元創能」五大主題。

經濟部標準檢驗局配合綠能政策發展，於106年啟動再生能源憑證市場後，迄今已經累積逾百萬筆交易量。這次標準檢驗局不僅要延續以往的精神，更要與企業共同推進再生能源永續發展，以「驅動！綠能新世代」為主題概念，打造「憑證區」、「離岸風電區」、「儲能區」、「充電樁區」以及「光電區」五大主題精彩內容，展現我國再生能源檢測、驗證以及政策推行的豐碩成果。

標準檢驗局今年沿續過去備受好評的「虛實整合」架構，推出嶄新的「綠能空島」意象置入實體展區，透過互動螢幕裝置，不只希望到訪民眾能拓展虛實體驗，也希望以活潑有趣的方式，讓現場觀眾實際感受標準檢驗局精彩豐富的執行成效。

線上展廳與實體展區共涵蓋五大主題，分區展現標準檢驗局與各類型再生能源的重要成果，現場同時也設置色彩繽紛的巨型扭蛋機，民眾可透過互動螢幕參與體感遊戲，享受抽扭蛋的驚喜與樂趣。