尼莎颱風與東北季風形成共伴效應，近日在北台灣降下豪雨，各地陸續出現災情，許多政治人物也紛紛前往災區勘災。資深媒體人韋安提及新北市長侯友宜幾次勘災的情形，並認為這就是侯友宜與他人的差別！

韋安今(19)日在臉書首先提及，汐止伯爵山莊大量山崩，侯友宜傍晚6點便前往勘災，並當場指示安排有危險疑慮的53戶140多人撤離，當晚安置於旅館。侯友宜也建議台電應該一勞永逸，讓伯爵山莊旁的高壓電塔搬遷，否則當地居民每次碰到下大雨或任何狀況，就非常擔心高壓電塔對他們帶來的傷害。

此外，韋安提及，幾年前復興航空在基隆河發生空難，當時身為新北副市長的侯友宜，也前往現場指揮救難，並立即下令用怪手把水門旁墻壁拆除，以利各種機具前往河道邊救人。太魯閣號火車因為工程車滑落鐵軌而發生重大事故時，侯也立即啟動救難機制，安排車輛接送新北籍受困乘客，派社會局人員協助家屬處理罹難者後事，並要求中央在新北境內鐵道兩旁邊坡，加裝幾百處異物偵測裝置，以防未來鐵軌因異物而發生災難。

韋安認為，侯友宜每次都能及時到現場指揮，應變危機處理能力異於常人，且提出措施防範未然。他說侯友宜堪災不是「作秀」而是「做事」，難怪民眾對他都有「能做事」的印象，也相信他所說的「好好做事」說到做到。