憲法法庭10月24日將直播「死囚釋憲案」說明會，司法院祕書長林輝煌今在立院司法法制委員會坦言，死囚會用不同理由提出釋憲，會盡量加快審理速度，這次有關「連身條款」部分，希望在明年上半年之前就能公開判決。

根據最高法院分案辦法規定，同一案件第三次上到最高法院後，由同一股法官承審，俗稱為「連身條款」。現行38名待執行的死囚中有34人主張自己受到該條款影響，未受到公平審判，因此聲請釋憲。

憲法法庭10月24日將召開說明會，憲法法庭14日宣布將直播說明會。國民黨立委曾銘宗質詢，為何報章雜誌一度說「死囚釋憲案」要閉門討論？林輝煌說，可能當時還沒做最後決定，對外界沒清楚說明，「我們感到抱歉。」

曾銘宗說，國民黨團強烈要求一定要公開，且應開放記者到場旁聽。對此，司法院表示，直播場地空間狹小，頂多只能開放一位，無法開放所有記者旁聽，這可能又會造成另外的問題；林輝煌則說，這部分考慮用延伸法庭處理。

曾銘宗質疑，38名待執行死囚，因為這理由卡在這，司法院是否覺得合理？林輝煌回覆，實務上發現，「死囚們會一直用不同理由聲請釋憲」，案子結出去了會再進來，尤其是主張死刑違憲。會盡量加快審理速度，這次有關「連身條款」部分，希望在明年上半年之前就能公開判決。

但林輝煌也強調，由於已有大法官第476號解釋，認為死刑是合憲的，也因此，大法官認為沒有要急著處理，因為476號已經解釋了。

曾銘宗進一步質疑，萬一「連身條款」解釋之後，假設是違憲，這34位死刑犯難道就不用執行？法務部次長蔡碧仲表示，若符合執行規範，就執行。曾銘宗質疑法務部與司法院在互推。

曾銘宗追問，這34位死囚到了明年上半年之前，可以再聲請釋憲？林輝煌說，可以，聲請釋憲是人民的權利，因此他們會用不同理由再聲請釋憲，會盡快處理相關釋憲案。