新冠肺炎疫情趨緩，日本開放自由行，但入境認可的疫苗廠牌未將國產高端疫苗列入名單，台人去日本必須先自費3500元取得PCR證明。無黨籍台北市長候選人黃珊珊19日提議，既然高端公司有PCR技術，應協助前往日本的民眾檢測，或幫忙支付3500元費用。

黃珊珊上午接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，她表示，若只是要去日本的話，高端公司幫忙出3500元會怎樣，且高端本來就有PCR技術，而非讓打高端的民眾還再打1劑疫苗，那這是否表示疫苗本身的保護力有問題，也代表中央也不認為有保護力。

黃珊珊說，若政府宣稱安全有效的疫苗卻不能讓民眾出國，主管機關是不是要點負責任，這些責任不該叫民眾承擔，因為只有去日本需要。當前台灣約有100萬人接種高端疫苗，但僅有部分的民眾會前往日本，數量有限，既然高端本身有PCR技術，成本會比一般減少很多，應該可以替要出國的民眾進行檢測。

至於行政院長蘇貞昌昨確診，而他打了4劑疫苗，前2劑AZ、後2劑是高端，黃珊珊對此表示，祝蘇揆早日康復，她先前也是打莫德納疫苗仍確診。