英特爾旗下自動駕駛車事業Mobileye周二宣布，其股票首次公開發行（IPO）估值訂於接近160億美元，不到該公司此前預估的三分之一，凸顯出股市陷入震盪和利率持續上揚如何削弱對新上市股票的胃口。

根據Mobileye呈交的監管文件，該公司預計將發行4100萬股普通股，每股目標價介於18～20美元，預計最高可籌得8.2億美元。

Mobileye股票發行的承銷商為高盛、摩根士丹利、花旗和美國銀行證券。

根據今年早些時候傳出的消息，該公司預期其IPO估值最高可達500億美元，但上市時間、實際估值和IPO規模仍將取決於市場情況。儘管估值大幅縮水，但Mobileye仍料將成為今年以來華爾街規模最大的科技上市案之一。

Manhattan Venture Partners常務合夥人Jared Carmel表示：「IPO市場已死，要讓它起死回生，你需要一個臉書（Facebook）、優步（Uber）或DraftKings之類的時刻，來將其他人帶回市場。大部分公司沒有勇氣在市場如此震盪之際去當個開路先鋒」。

在數家公司擱置在上市計畫後，今年美國科技業IPO上市家數創下2008年全球金融危機以來的最低記錄。

而根據Refinitiv調查，今年以來美國科技業IPO籌集約5.07億美元，創下2000年以來新低。

希臘式優格製造商Chobani上個月宣布撤銷在美國上市的計畫，網路論壇Reddit和商務軟體公司ServiceTitan等幾家較知名的公司，據傳也推遲了今年的上市計畫。

美國國際集團旗下壽險子公司Corebridge Financial在9月首次掛牌時也遭到冷遇，這檔今年以來美國最大上市案的股票一開盤即跌破發行價。