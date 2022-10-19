周二美股連二天收紅，重量級科技股僅網飛和Meta收黑，蘋果發表多款新產品力抗削減新手機產量傳言，蘋果急跌中再度拉回紅盤之上，周二收漲0.94%，而高盛等企業業績優於預期，打消投資人對財報季的憂慮，助陣美股三大指數收漲約1%，不過費半僅小漲0.42%，台股ADR周二更全墨。

周三台股開跌28.33點為13096.35點，早盤陷入平盤13100關卡震盪，最高13155.62、上漲30.94點，然台積電疲弱，失守400元關卡，11點過後跌幅擴大，最低13047.52、下跌77.16點，再陷萬三保衛戰。截止上午11點半左右，加權指數下跌63.51點或0.48%，報13061.17點；櫃檯指數下跌0.42點或0.25%，報166.90點。

台股ADR周二全跌，台積電ADR跌1.82%，聯電ADR跌0.51%，日月光ADR跌4.56%，中華電ADR跌0.50%。權值王台積電(2330)周三早盤最低398元，下跌2.21%或9元，再失400元大關。而前一日科技日的鴻海(2317)克服電動車陡峭學習曲線，亞系外資喊買、目標價145元，周三開高後平盤走勢。聯電(2303)開高後漲幅收斂，聯發科(2454)則平盤震盪，日月光投控(3711)平盤之下游走。

高價股方面，股王、股后漲多後下滑，大立光(3008)一度逼近1800元、股后信驊(5274)陷1600元保衛戰，旭隼(6409)、力旺(3529)也都再度翻黑。嘉澤(3533)強攻逾3%躍居高價老五，創意(3443)單季獲利首破10億元大關，股價也上攻2%以上。

傳產當頭，玻陶、水泥、鋼鐵、紡織、航運、營建均上漲約1%，金融下跌近0.4%，半導體、電子跌幅最劇，分跌1.62%、0.97%。成交占比，半導體、電子比重略增，分別重回6成、3成占比，航運比重略減，失守一成占比。航運股族群，遠雄港(5607)大漲逾4%，貨櫃三雄陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615)也皆漲逾1%，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)則下滑。儒鴻(1476)、聚陽(1477)第3季獲利看俏，成衣雙雄扮反彈急先鋒，雙雙大漲約3%，領軍紡織類股。而主機板、顯示卡個股盤中表現也優於大盤，先前因比特幣重挫而受累的顯卡個股撼訊(6150)、青雲(5386)、映泰(2399)早盤直攻漲停，而麗臺(2465)、華擎(3515)亦漲逾半根停板，板卡成為多頭反攻指標之一。

越接近投票日與選後新局，為股市帶來正向的投資氛圍，第一金投信指出，近期台股在5年線區間探底整理，投資人不妨採低接存股策略靜候股價反轉。第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中表示，在股價大波動、續探底階段，提供相對較佳存股時機，投資人採取分批進場、定期定額投資，能平均成本、分散進場風險，掌握台股後市修復力，待景氣再度步入擴張循環，加速財富翻轉機會。

群益投顧建議投資人，搶反彈採取區間箱型操作，稍留意指數上方缺口、12日線反壓；個股可以找已經站上月線且成交量活躍、放大的強勢股。而法人看待周三震盪向下格局認為，等待美國企業財報利多再拉抬費半逃離低檔，才可望帶動台股走勢。