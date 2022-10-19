中共空軍招募英國空軍退休的飛行員幫共軍訓練飛行員，對此，國防部長邱國正今在立院表示，如有外國退役的優秀軍方人士幫國軍，國防部態度是開放的，事實上，國軍有些單位已有外國人幫忙，但邱國正指出，他不能說是哪個單位。

至於有沒有我空軍退休飛行員到大陸工作，參謀本部情報次長說，有退役飛官去大陸飛民航機，人數與姓名都有掌握，並沒有退役飛官幫中共軍方工作。

邱國正是在答覆民進黨立委趙天麟質詢時，作上述說明。