中華民國大專院校體育總會已於17日召開第10屆第2次理監事會，會長王淑音在會議上佈達，原副秘書長余清芳即日起接任秘書長乙職，前會長江漢聲也獲任名譽會長。

接任大專體總秘書長乙職，余清芳坦言肩負重責，表示：「感謝王淑音會長與理監事的信任與認同，將與團隊全力以赴，積極與教育部體育署等多方攜手，推動學術、活動、競技，並為國內培育運動專業人才，盡心盡力落實各項工作。」

余清芳畢業於台北體院運動教育研究所，現為中國文化大學體育系教授，且為該校運動教練研究所博士候選人，在1992年到2017年間，余清芳擔任過不同層級國家代表隊教練，包含2005年帶領女排勇奪世大運史上首面金牌，並拿下「運動精英獎—最佳團隊獎」，以及2013年亞洲東區男排錦標賽榮獲最佳教練等，之後常擔任球評，2019年起擔任大專體總副秘書長協助掌理大專體育事務。

余清芳認為，走向國際可強化會務運作、提升我國能見度，因此爭取在國際組織擔任職務與在臺辦理國際賽是重點工作，身兼國際大學運動總會執行委員與亞洲大學運動總會副會長的曾慶裕，在這重要的版圖上扮演關鍵角色，期望共同以「世大運參賽超越2019年奪牌數」為短期目標，中長期建立競技人才資料庫，為亞奧運孕育扎實基礎。

提升校園運動發展方面，余清芳預計將教學、數位與科學結合三方優勢發酵，透過推廣多元休閒與探索教育，協助會員學校師生取得相關證照，以利多面向就業發展；在大專賽事導入AI轉播，逐步將聯賽攻守紀錄建立為大數據庫，結合國家訓練中心的運動科學，同時蒐集運動傷害數據，為大專運動員增能，並協助其復健與訓練。

在學術部分，大專體總的兩本刊物「大專體育學刊」與「大專體育」，因大專校院師生長年踴躍投稿與委員用心把關，讓期刊發行品質受到國家圖書館「臺灣學術資源影響力」給予五度的獲獎肯定，余清芳也將銜命，持續朝收錄於國際期刊資料庫方向努力。