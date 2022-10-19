新竹市東區一名葉姓里長候選人，涉嫌對里民發送快篩劑，新竹地檢署檢察官指揮相關單位偵辦，18日持搜索票並傳喚該候選人及里民共9人到案，訊問後葉姓候選人以5萬元交保。另外，最高檢察署檢察官18日也前往新竹地檢署嘉勉新竹查賄團隊偵辦案件辛勞，並精進新竹查賄團隊查賄制暴技巧。

葉姓里長候選人今年再度挑戰里長選戰，但他在今年7月間，贈送里民1至6劑不等快篩試劑而涉嫌投票行賄，新竹地檢署查賄團隊由檢察官葉子誠指揮新竹市警察局第二分局、法務部調查局新竹市調查站、移民署新竹市專勤隊偵辦此案，經持搜索票搜索並傳喚候選人、里民共9人到案，檢察官訊問後，諭知葉姓里長候選人以新台幣5萬元交保。

最高檢察署檢察官宋國業、蔡瑞宗代表檢察總長邢泰釗，於18日前往新竹地檢署督導地方公職人員選舉業務，嘉勉新竹查賄團隊於近期執行賄選案件辛勞外，同時轉達邢泰釗強調查賄是法律活、態度活與技術活的總成，辦案團隊需深入研究公職人員選舉罷免法刑事及法令內容，且針對不同的賄選型態，翔為剖析相應的偵查要領，也要從過去所累積的無罪判決案例中學習經驗

鑑於10月21日將進行候選人號次抽籤，選情日趨熱絡，針對選舉假訊息、黑函與選舉賭盤的偵處，新竹地檢署也與轄內司法警察機關維持暢通的聯絡管道並妥為運用科技查賄設備，即時掌握資訊，適時澄清，強力掃蕩賭盤。

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