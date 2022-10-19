美國高階官員指出，總統拜登明天將宣布自破紀錄的戰略石油儲備（SPR）釋出行動中，放出最後一批1500萬桶原油至市場，若能源價格續攀，有可能會釋出更多石油。

法新社報導，美國高階官員今天表示，新增加的1500萬桶原油，將「完成春季所授權釋出的1億8000萬桶石油」，以抑制俄羅斯入侵烏克蘭導致的石油價格飆漲。

這名官員說，拜登這項命令意味著這位美國總統將「清楚闡明，要是俄羅斯或其他擾亂全球市場的行為，導致美國有必要在冬天額外大幅釋放戰略石油儲備的話，政府也已做好相關準備」。

戰略石油儲備通常用來因應諸如颶風來襲導致的煉油廠停工等情況，而拜登大舉動用戰略石油儲備庫存，一來用以平緩能源市場，二來保護美國這個全球最大經濟體免受烏克蘭戰爭衝擊。

俄羅斯是世界重要能源出口國，它2月入侵烏克蘭之後即遭美歐制裁，引發市場混亂。此外，克里姆林宮也曾揚言會把能源供應當作經濟武器，用以對抗支持烏克蘭抗俄的西方各國。

對拜登而言，這有著重大的內政考量。美國汽油平均價格一度飆破每加侖5美元，引發民怨，儘管價格後來平緩下來，通貨膨脹居高不下仍然是可能導致共和黨在11月期中選舉擊敗民主黨的最大因素。

這名官員指出，宣布12月將運交1500萬桶石油，並預告未來可能釋出更多的同時，拜登也會強調，一旦價格回到每桶67至72美元，就會立即回補儲備庫存。

這名官員指出，美國的戰略石油儲備庫存狀況依舊良好，超過4億桶。他說，「這是很大的儲量」，容許「在有需要情況下，釋出更多的石油」。

這名官員形容危機當下釋出戰略石油儲備是「明智」之舉，在「極具挑戰性時刻，發揮了難以置信的建設性作用」。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1111019