近期日幣貶值讓哈日族相當興奮，然而近期陸續有法人發布看好日股後市的言論，法人表示，在日幣大貶之後，對於以出口為導向的日本企業相對有競爭力，加上日本是成熟國家中極少數不會採貨幣緊縮措施的國家，日股確實有些亮點，值得投資人多一點關注。

日本市場已經多年未受全球投資人重視，國泰投顧認為日本市場仍存有諸多亮點，包括：一企業的成長動能，其實多數日本企業長年營收維持良好成長動能。二、政策面具利多─日本央行寬鬆貨幣亦有利於企業出口競爭優勢，三、評價面相對便宜，目前東證指數已回落至相對具有吸引力的位階。

國泰投顧進一步表示，長期以來日本企業獲利表現亮眼，其指數增長幅度更是不落於其他亞洲國家。此外，目前東證指數本益比已回落至近十年間負一倍標準差的位階，就歷史經驗來看，從2012年至2022年，當日本東證指數本益比達負一倍標準差時，後續一段期間內多有均值回歸潛力。當前國際能源價格趨緩有望帶動通膨下修、日本政府也祭出重啟國門的利多政策，在此趨勢下，當前日本市場已逐漸展露復甦跡象。然因應近期市場不確定因素干擾，建議投資人可考慮以定期定額策略進行布局日股。