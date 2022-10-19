台北市長柯文哲颱風天卻在南部輔選，遭議員不斷質疑北市關水門通知太晚，才導致堤外車泡水、辦活動人員一度受困，柯文哲今天上午出席威京廣場動工典禮，大批媒體問柯文哲是否關水門通知晚？柯僅回應，「我們有排時間再來回答，不要干擾人家活動進行，有餵食鯊魚時間再來」。

至於有媒體爆料苗栗縣長參選人鍾東錦明將以議長身分拜訪北市議會，北市府目前排定由柯文哲親自接待，對於明天是否與鍾東錦合體，柯文哲僅表示，「明天的事情明天再煩惱，好不好。」

媒體也追問，民進黨北市長候選人陳時中勘災車輛違規停車，結果警察的密錄器消失；柯文哲聽到問題，大嘆一口氣，並向旁邊的幕僚說，「誰來維持秩序，我們明天再來餵食鯊魚？」

由於柯文哲今天行程不受訪，媒體堵訪不同問題，柯文哲還一度笑稱，「每一台都有立場」，甚至轉過頭向威京集團總部主席沈慶京抱怨「哎呦，老沈你看，每天有這麼多鯊魚要應付。」