中颱尼莎已從臺灣南方通過，但外圍環流及東北季風仍會持續影響南部地區，臺南市長黃偉哲特別前往二仁溪堤防及灣裡抽水站視察防汛作業、巡查水情，並代表185萬市民，致贈加菜金給防汛護水的志工們，對他們無畏風雨的奉獻精神，表達敬意與謝意。

黃偉哲前往二仁溪堤防及灣裡抽水站視察防汛作業、巡查水情，並代表185萬市民，致贈加菜金給防汛護水的志工。( 台南市政府提供)

黃偉哲前往二仁溪堤防及灣裡抽水站視察防汛作業、巡查水情，並代表185萬市民，致贈加菜金給防汛護水的志工。( 台南市政府提供)

黃偉哲在致詞時，感謝第六河川局100多位志工對防汛工作的重視，並舉例其他縣市曾經發生閘門抽水機故障，沒能即時放下，除了平常的檢修，雨季時也要仰賴防汛志工的巡守。

黃偉哲前往二仁溪堤防及灣裡抽水站視察防汛作業、巡查水情，並代表185萬市民，致贈加菜金給防汛護水的志工。(台南市政府提供)

黃偉哲前往二仁溪堤防及灣裡抽水站視察防汛作業、巡查水情，並代表185萬市民，致贈加菜金給防汛護水的志工。(台南市政府提供)

黃偉哲前往二仁溪堤防及灣裡抽水站視察防汛作業、巡查水情，並代表185萬市民，致贈加菜金給防汛護水的志工。( 台南市政府提供)

黃偉哲特別強調：「如果在第一時間能夠發現問題，都是我們的巡守志工，守護我們這塊土地跟我們的水利設施。」感謝防汛志工在工作之餘，貢獻一己之力積極參與社會公益，與市府共同協力、守衛家園。

黃偉哲指出，防汛志工們的付出讓他很感動，另外還有環保局、衛生局及社會局的志工、消防局的義消、警察局的義警及巡守隊、民政局的志工，台南市共有7萬多個志工，這些都是臺南市的寶，在河川方面能夠感受到第6大隊100多位志工隊員，大家對於這塊環境土地的愛，以及環境的守護。

水利局表示料敵從嚴，為因應尼莎颱風可能的影響，轄內抽水站及大型移動式抽水機已完成巡檢、油料補充、試運轉及預佈作業；轄管水利設施，也完成抽檢作業(如污水截流閘門、水門、滯洪池等)，均可正常運作；另針對重點排水路淤塞段、易淹水側溝已請相關權責單位務必加強巡檢及清淤；此外防水擋板也發予28個區公所及8個自主防災社區保管，視天氣及實際狀況使用。

水利局也補充，市長當天視察的灣裡與喜樹地區，因地勢低窪，豪大雨時常因臺灣海峽潮位上漲，導致聚落內的積水常要費時排除。黃偉哲市長特別要求從喜樹灣裡地區市地重劃區中，盤點公有地並斥資5.18億元，辦理每秒可抽24噸積水的「停20抽水站」工程，預計2024年底完工後可大幅提升當地防洪能力。