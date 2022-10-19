據大陸國家發展改革委網站19日公告，監測10月10日至14日當周，大陸36個大中城市的精瘦肉零售價格周均價，比去年同期上漲超過40％，進入《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》確定的過度上漲一級預警區間。
因此，為切實做好生豬市場保供穩價工作，近日大陸官方將投放今年第6批中央豬肉儲備，並指導各地加大力度同步投放地方政府豬肉儲備。而當前大陸生豬價格已處於歷史較高水準，建議養殖場（戶）保持正常出欄節奏、順勢出欄育肥豬，不盲目壓欄惜售，不盲目展開二次育肥，防範市場價格波動風險。
據大陸國家發展改革委網站19日公告，監測10月10日至14日當周，大陸36個大中城市的精瘦肉零售價格周均價，比去年同期上漲超過40％，進入《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》確定的過度上漲一級預警區間。
因此，為切實做好生豬市場保供穩價工作，近日大陸官方將投放今年第6批中央豬肉儲備，並指導各地加大力度同步投放地方政府豬肉儲備。而當前大陸生豬價格已處於歷史較高水準，建議養殖場（戶）保持正常出欄節奏、順勢出欄育肥豬，不盲目壓欄惜售，不盲目展開二次育肥，防範市場價格波動風險。
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