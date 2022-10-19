想要在社會上立足，除了實力，人脈也相當重要。運勢命理網站《靈匣網》指出，生肖屬馬、雞、鼠、豬、羊者懂得廣結善緣，不僅到哪都受人歡迎，還能夠把陌生人變成貴人，在未來需要幫助時助自己一臂之力。

TOP5：生肖馬

屬馬的人性格樂觀且健談，與任何人都能相處融洽，因此朋友很多，也常得到貴人幫助，但心直口快的毛病容易不小心得罪朋友，所以要注意自己的言行舉止，別讓好人緣成為日後刺傷自己的冷箭。

TOP4：生肖雞

屬雞的人擅長看穿別人的心思，且反應敏銳，總能投其所好，觸動人的內心深處，同時他們也是社交能手，與剛認識的朋友都能和睦地相處，給人留下溫和、親切的印象，因此他們的人緣相當好，貴人運自然不在話下。

TOP3：生肖鼠

屬鼠的人性格開朗、擅長交際，不僅樂於參與聚會、社交活動，還懂得運用自身的聰明機警使氣氛活躍，因此到哪都很受人歡迎，此外他們非常珍惜與親朋好友的關係，所以不僅朋友多，能夠促膝長談的親密好友也不在少數。

TOP2：生肖豬

屬豬的人在待人接物上非常熱情，且為人真誠、無私，就算吃虧也能靠自己轉念，不會陷在怨天尤人的情緒當中，因此有許多朋友願意跟他們親近，遇到困難時也會有貴人給予他們幫助。

TOP1：生肖羊

屬羊的人有著一顆柔軟的心，不僅願意慷慨的為人付出時間和金錢，當你落得無處安身、囊空如洗的窘境時，他們也不會棄你不顧，因此多數人都很樂意回饋他們，成為他們的保護傘。