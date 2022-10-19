國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）19日前往星宇航空參訪，星宇航空董事長張國煒（右）親自接待。（杜宜諳攝）

藍綠白台北市長候選人前後拜會星宇航空，民進黨的陳時中上個月首先前往參訪，無黨籍的黃珊珊13日拜訪，國民黨的蔣萬安今日壓軸拜會，同樣由董事長張國煒親自接待，對於比較欣賞哪位候選人？張國煒笑稱，都蠻欣賞的，「不要挖坑讓我跳」。

蔣萬安今天上午拜會星宇航空，與張國煒進行40分鐘閉門會議，兩人會後一同受訪，媒體詢問張是否邀約蔣萬安前來？張國煒說，「為什麼每次你們都說我邀人家來？萬安委員很關心台北市、觀光產業，特別來交換意見」。

至於台北市長三候選人都來過，比較欣賞哪個人？張回應，「都蠻欣賞的啊！」只要在乎觀光業都非常歡迎，「不要挖坑讓我跳」。

由於張國煒父親、長榮集團創辦人張榮發與國民黨關係友好，會因此挺蔣萬安嗎？張國煒強調，父親對台灣非常熱愛，與各黨各派都有非常好的關係，沒有特別是國民黨，「那時期都是國民黨執政，所以讓你們有錯覺，那時他與民進黨、親民黨，在野黨其他黨派關係都很好。

蔣萬安表示，星宇航空設籍台北市，對於張國煒很欽佩，他不只非常用心經營航空業，張所帶領的星宇航空，這幾年受到各界矚目與喜愛，今天與張就台北市觀光、航空業交換意見，期待未來一起努力為更好的台北打拚，希望後疫情時代讓台北市成為國際觀光重要城市。

對於是否營造壓軸登場，蔣萬安表示，時間安排剛好在今天，張也很忙碌，下周馬上要出國，配合現在忙碌選舉行程，剛好安排在今天，很高興張願意接見，接下來還有很多機會可以持續交換意見。