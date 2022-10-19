由教育部體育署指導、中華籃協、台南市政府與Absolute 3x3 Basketball共同主辦的2022FIBA3X3台南挑戰賽，將於22、23日在台南市政府西拉雅廣場盛大開打，參賽隊伍來勢洶洶，包含來自塞爾維亞、比利時、立陶宛與蒙古等世界排名前十強的勁旅，本土參賽球隊則由中華台北U23 3X3世界盃代表隊等6支隊伍迎戰，將是台南史上舉辦最高層級之籃球國際賽事。

本土參賽隊伍則由中華台北U23 3X3世界盃代表隊領銜，另有高雄台塑公司、新北2派克、台中建國塑膠、彰化紘亞實業及台南地主隊TAINAN DEUX參賽，其中華台北U23 3X3世界盃代表隊成員戴偉與余祥平，本賽季可說是大量累積國際賽經驗，世界盃前曾代表臺中夢想家青年隊前往日本參與2022年「3x3.EXE PREMIER PLAYOFFS」挺進最終8強，成為唯一一支非日籍隊伍闖進該聯盟全球決賽8強之隊伍，此次賽會也期盼帶著豐富經驗回到家鄉大展身手。

本屆台南挑戰賽共計來自10個國家、16支球隊與會，包括5支世界排名前十的隊伍，其中以目前暫居2022年FIBA3X3團隊積分世界排名首位的塞爾維亞UB（Ub Huishan NE）最受矚目，以塞爾維亞國家隊為班底，本年度已奪下4站大師賽冠軍、歐洲盃冠軍與世界盃冠軍，陣中靈魂人物史托亞齊奇（Strahinja Stojacic）也將再度來台獻技，他不僅是2021年FIBA3X3年度最有價值球員，賽前更在2022年FIBA3X3個人積分世界排行榜暫居第一。

除了精彩賽事，主辦單位將與國立歷史博物館跨界合作，將文物與歷史人文的台灣特色透過國際賽事向世界推廣，屆時國立歷史博物館國寶等級的「酷獸」吉祥物將親臨賽事現場，不僅於精心規劃的拍照牆與民眾互動外，主辦單位更將活潑的「酷獸」印製於競賽球衣，期盼強化文化行銷、增進在地連結，共同為2023年重新開館的史博館68周年慶暖身，歡迎民眾到場觀賽、全程免費入場，大會也安排FIBA3X3 YouTube平台與Absolute3X3 basketball YouTube及臉書平台全程網路直播精彩賽事。