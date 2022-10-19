彰化1名男子前年4月因不滿10年好友A男的兒子疑似與前妻在一起，竟趁A男下象棋時從後方拿木棍以「揮棒球姿勢」猛力砸對方頸部3下，對方當場昏迷重傷，法院一審以殺人未遂判5年6月，二審改依重傷害罪輕判2年6月，更一審再度翻案，法官認為力道太大，應有殺人意圖，判5年2月仍可上訴。

判決書指出，男子與A男同為彰化縣某村莊的村民，相識已超過10年，男子因為認為A男的兒子與他的前妻交往密切，心生怨恨，前年4月1日早上6時許在當地1間雜貨店持質地堅硬之長型木棍1支，趁A男與他人在玩象棋，毫無防備時，朝對方頸部大力揮擊3下。

男子「以棒球球員揮棒之姿勢」揮擊A男，造成對方頭頸部劇烈擺動，震盪中觸及桌面，臉部撕裂傷、頭皮撕裂傷、腦震盪、右眼眼窩腫脹併結膜，A男昏迷後，男子還想繼續揮擊第4下遭眾人制止，男子在警詢時承認因懷疑A男兒子搶他老婆，A男還嗆說不能動兒子，否則會動手打人，他才決定先打人，「沒有計劃，因為喝酒後想起以前的事情才動手」。

男子在法庭上辯稱無殺人意圖，法官則認為男子以打棒球姿勢打人，現場目擊者說聲音很大聲，可見力道之大，男子應該能料想到會有死亡結果，一審判殺人未遂罪，處5年6月徒刑，二審法官認為男子攻擊當下為有殺人意圖，改依重傷害未遂罪，處2年6月徒刑，案經上訴到最高法院發回更一審，法管又改以認為傷害力道太大，已有殺人之不確定故意，依犯殺人未遂罪處5年2月徒刑。