2022年10月蔡英文總統聲望 。(台灣民意基金會提供)

根據台灣民意基金會昨(18日)公布的民調，蔡英文總統聲望與上個月相比，再度出現明顯變化，「總統職務表現贊同率」上揚7.4個百分點，攀升到51.2%；基金會董事長游盈隆認為有5大因素，包含台灣邊境解封效應、日本京都橘高校「橘色惡魔」神助攻等。不過，網友卻對此表示，「哈，誰信？」「應該倒過來吧」。

游盈隆指出，歸納蔡總統聲望迅速回升有5因素，包含台灣邊境解封效應、國慶本就有濃濃總統個人秀的味道，這次加上日本京都橘高校「橘色惡魔」神助攻、拜登總統效應、中共二十大效應，以及近期蔡政府積極發放三百億租金補貼和育兒津貼5千元，安撫人心，降低民怨。

不過，游盈隆也說，但這股氣勢可以延續多久？面對最後一個多月嚴厲的選戰攻防和爭議性修憲公投，能安然度過嗎？值得觀察。對於此民調，有不少網友湧入《Yahoo新聞》相關報導底下留言討論，有超過550則留言，有人表示「我昨天也做過調查，不過跟你的數據不太一樣，是5.12%」、「側翼又開始加值了」、「很懷疑這樣的政府還可以有5成滿意。太匪夷所思了」、「每次看到這種民調都覺得好神奇」、「問過我了嗎？」