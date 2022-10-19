台北市長之戰今年呈現「三腳督」局面，政壇關注棄保效應是否發酵，有消息指出綠營基層醞釀「棄陳保黃」，並指蔡英文總統特別喜歡無黨籍台北市長候選人黃珊珊。對此，黃珊珊19日回應，她沒辦法每天回應空穴來風的事，也沒必要故意去貼人標籤。

黃珊珊上午發布青年政策後接受媒體聯訪，她表示，做任何事情都是靠自己，她認為台灣選舉每天都在講別人，希望大家都能夠講講自己，舉凡候選人要帶這座城市去哪裡、給這城市什麼樣的未來，而不是把選舉的勝敗依靠在別人選擇上，或靠別人操作，「台北市民的水準已經不需要再做這些操作，那沒什麼意義。」

談及蔡英文似乎特別關愛她，黃珊珊說，民進黨每個人每天都說很多話，國民黨也在談什麼棄保效應，大家都在說，但自己沒辦法每天回應空穴來風的事，也沒必要故意把人家貼標籤。

此外，民眾黨主席、台北市長柯文哲柯文哲預計明日和苗栗議長鍾東錦見面，兩人同匡消息傳出後引發黨內不滿，因為鍾屢遭外界批評是「黑金」，因此合體觀感並不好，也可能影響黃珊珊在台北的選情。對此，黃珊珊說，每個人都有自己的立場，也要對自己行為負任，這跟我應該沒什麼直接的關係。