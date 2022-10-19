摩鐵（Motel）設施齊全，不僅是情侶們休息地方，也有人用來開Party，一名男網友表示，和女友交往兩年，近日想體驗台北的摩鐵，上網發問「有沒有一定要住過一次的Motel？」老司機一面倒推「沐蘭」，有人分享經驗說，「去沐蘭還以為我在森林裡洗澡」；還有人說「三重江月行館」空間很讚，有提供面膜還有蠟燭香薰。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，跟女友交往兩年，都是在家裡解決生理需求，為追求新鮮感，他想到摩鐵體驗，但他對台北的摩鐵不熟，上網查發現內部設施大同小異，大多數都有大張雙人床、按摩浴缸、游泳池、KTV等，他好奇問「台北最強摩鐵是哪間？有沒有一定要住過一次的？」

貼文曝光，網友一面倒推沐蘭，「沐蘭超推」、「前幾天才去沐蘭，真的滿讚的」、「沐蘭大空間裝潢很漂亮」、「第一次去沐蘭還以為我在森林裡洗澡」、「沐蘭真的不錯，又大又舒適，有的還有落地鏡」、「Motel唯一推薦沐蘭」。

另外三重江月行館也受到網友青睞，「三重江月不錯，有提供面膜還有蠟燭香薰」、「三重江月滿不錯的」、「三重江月行館啊」、「江月行館讚」、「江月行館很新、空間很讚」。