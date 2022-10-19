來自越南的女星海倫清桃，過去因甜美的臉蛋與清新氣質與「第一名模」林志玲相似，因此獲得「越南林志玲」的封號，而她在2020年宣布與第二任丈夫黃景裕結婚後，就過著貴婦般的生活。不料，近日卻爆出她的老公黃景裕利用APP吸金上億元卻無法分紅，讓受害者們聯合提告。

根據《鏡週刊》報導，近日有受害者出面指控今年初認識海倫清桃、黃景裕夫婦後，便被推銷了一款APP，其中的功能除了能夠讓陌生人配對、進行神準命理、人格分析外，還能幫助企業找人才及業績成長，若是花3.5萬開通VIP會員，就能無限制使用，還能獲得終身分紅的權力。

但他們加入數月後發現APP不僅無法分獲利，還像直銷一樣得不斷找下線，而且APP推廣了一段時間卻始終沒有在APP商店中上架，必須透過掃描QR code才能下載，還有人發現投入的錢其實都直接匯入黃景裕的私人帳戶而非公司帳戶，打客服專線詢問，竟然轉到私人手機中，對方還自稱是黃景裕公司的總經理兼股東。。

另外，還有受害者上網調查後，才驚覺海倫清桃和黃景裕其實都是某直銷商的成員，而該公司的領導人曾違反《公平交易法》，讓受害者相當憂心自己投資的錢要不回來，因此聯合其他人提告。而黃景裕則坦承，公司是他一人獨資，所以鄒的錢是匯入他的帳戶，若是投資人有意見或是任何問題，他一定會退還款項。