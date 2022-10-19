6年前「德翔台北輪」在新北市石門外海擱淺斷成兩截，金山區漁會主張重油汙染海域影響漁民漁獲，替漁民討公道提告求償1.7億，一審台北地方法院判決德翔海運須賠償1億6253萬多元，二審台灣高等法院改認定，漁會不能證明受有漁業損害，逆轉改判免賠。可上訴。

金山漁會提起民事訴訟指控，2016年3月10日德翔海運所屬的「德翔台北輪」，從基隆港航向台中港途中，行經石門外海時發生機械故障失去動力，在新北市石門區離岸觸礁，當天輪船的潤滑油已外洩汙染附近海域，同年月24日船身斷裂又造成重油大量外洩。

漁會指出，德翔海運沒有提出具體應變措施防止油汙擴散，根據海洋大學的調查報告及漁業署漁業統計結果顯示，該次漏油事件對海域漁業資源產生繼續性及擴散性的破壞，導致漁會會員漁業作業的資源減少，德翔海運須賠償漁民1年的損失。

台北地院佐以海洋大學的調查報告，德翔海運船舶汙染造成漁民的漁獲損失，經計算損失金額後，判決得賠償金山區漁會1.6億多元，德翔海運提上訴後，案件出現大逆轉。

高院認為，德翔海運確有造成海洋汙染，但除了177位漁船所有人及因漁船、漁網具遭汙染提求償者外，金山區漁會不能證明其餘近9000位提告的人在事故發生前、後有從事漁業活動之事實，且依資料統計魚貨產值在2015年至2017數量增加，價值也無減少，不能證明漁民受有漁業損害。

高院指出，漁業損害為純粹經濟上損失，非民法保護之客體，漁民也無法定權利遭受侵害，金山區漁會不能證明事故受有漁業損害，與侵權行為之要件不符，請求損害賠償無理由，判決駁回、德翔海運免賠。可上訴。