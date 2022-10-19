高雄市長陳其邁以「醫師市長」之姿爭取連任，並強調自己從醫初衷從未改變。但國民黨文傳會副主委王鴻薇今再爆陳當初以公費生資格念醫學院，卻未履行去偏鄉服務義務，至今醫師證書都還扣在教育部而無法執業，從醫初衷是為從政？

王鴻薇批評，陳其邁就是投機取巧，家境富裕卻還要占醫學系公費生名額，卡國家的油，浪費社會資源。王揶揄，陳稱當醫師初衷從來沒改變，但一路想從政才是真的；陳的從醫初衷是服務？還是賺錢？

陳其邁稱20多年前，就已依規定返還相關公費、完成還款義務，批王鴻薇指控不是事實。王鴻薇說，依據教育部1987年制定的公費生應履行義務舊制規定，沒把義務服完，教育部不歸還醫師證書，所以並非還錢就完成、解除義務。

王鴻薇認為，陳其邁還錢就是理虧，但1991年公費醫學系畢業後，原本應接受當時教育部分發到偏鄉服務，但陳不願去，結果還拖到1998年才還錢。

文傳會副主委練鴻慶也表示，陳其邁未履行義務的醫學系公費生可以還學費，但偏鄉少一位醫師還得起？陳從政享受醫師光環，但對得起應回饋偏鄉醫療承諾？

對衛福部與教育部接連出面為陳其邁澄清，王鴻薇揶揄，衛福部與教育部成陳其邁競選總部？還是領陳的錢？反問教育部有沒有把陳的醫師證書正本歸還？如果陳已完成義務，那為何教育部還扣住陳的醫師證書正本？教育部是保管箱？

王鴻薇表示，民眾黨立委高虹安因拿資策會公費去美國留學，回國後服務期滿就離開資策會，被綠營側翼罵到臭頭，好像罪不可赦，現在陳其邁拿公費念醫學院，卻拒絕去偏鄉服務，還錢就是功德無量？這是什麼標準？這叫暖男？

王鴻薇指出，台灣很多鄉鎮幾十年沒有醫師，偏鄉醫師缺乏，而陳其邁就讀的中山醫學院是私立大學，政府願出公費培養，就是要解決偏鄉沒有醫生問題，但陳念完公費醫學系後，除當過實習醫師，就沒有再從醫，而跑去當國會助理從政。