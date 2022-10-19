瑞典新右翼政府今天表示將揚棄該國左翼政府2014年推出的開創性「女性主義外交政策」，說這樣的標籤可能產生反效果。

瑞典保守派領袖克里斯特森（Ulf Kristersson）昨天在國會當選總理，是第一次有新政府首長獲得極右派瑞典民主黨（Sweden Democrats）支持。法新社報導，他今天提出內閣名單沒多久，新任外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）便宣布捨棄自2014年以來執行的女性主義外交政策。

瑞典「女性主義外交政策」概念實施以來獲多國效仿，但也激怒了其他某些國家，尤其是中東地區各國。

「女性主義外交政策」一詞是由前外交部長華爾史特龍（Margot Wallstrom）所創造，將性別平等排進瑞典國際議程的核心。

「女性主義外交政策」的目標包括推動經濟解放、打擊性暴力，並改善女性政治參與度。

隸屬「溫和黨」（Moderates）的新外交部長比爾史特龍今天告訴瑞典通訊社（TT）：「性別平等是瑞典基本價值觀，也是這個政府的基本價值觀。」

「但是我們將不再使用『女性主義外交政策 』的表達方式，因為事情的標籤往往會掩蓋了內涵。」

這類主題的各式出版品今起將陸續被撤下外交部網站。

比爾史特龍表示，瑞典其他外交政策文件則不會出現重大變化，例如歷史性的北大西洋公約組織（NATO）申請程序。

法新社報導，很難判定瑞典女性主義外交政策有多成功。不過2015年期間，前外交部長華爾史特龍曾說重話批評沙烏地阿拉伯女權，引發沙國召回瑞典大使。

根據2021年刊出的文件，瑞典表示，不說別的，這項政策幫助了亞西地區的摩爾多瓦和非洲地區的索馬利亞制定了有關女性政治代表的新政策，並將性別平等問題納入哥倫比亞2016年和平協議。

文件指出，它同時導致約20個國家制定出新的立法，對基於性別的暴力、女性割禮以及童婚做出規範。

● 極右派握關鍵影響力 引發緊張

克里斯特森所屬的溫和黨14日與兩個較小的政黨「基督教民主黨」（Christian Democrats）、「自由黨」（Liberal Party）達成協議，組成少數派聯合政府。

極右派瑞典民主黨雖非聯合政府的一員，但在9月11日的大選躍升為國會第二大黨，僅次於1930年代以來一直主導瑞典政壇的社會民主黨（Social Democrats）。它矢言會在國會力挺執政聯盟取得多數優勢，藉此換取在移民、犯罪等政策上的承諾。

而瑞典民主黨在4黨協商握有的重大影響力，已引發執政聯盟成員自由黨的不安，而自由黨的支持，是克里斯特森總理生涯不可或缺的一環。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1111019