高端疫苗在去年7月份獲衛福部通過緊急使用授權（EUA）後，至今仍在國內持續接種。反萊豬醫師蘇偉碩今天召開記者會，呼籲國人勇敢站出來連署撤銷高端疫苗公投案，強調唯有撤銷高端疫苗的EUA，才能深入徹查審查高端的黑箱，揭露執政黨的貪腐作為。

蘇偉碩表示，高端疫苗在去年7月19日時即由衛福部食藥署通過EUA，當時高端僅憑第二期臨床試驗的期中報告就獲核准，直到現在都沒交出第二期臨床試驗的完整報告，更不用說是第三期臨床試驗，這在全世界僅有台灣敢這樣玩，能擁有如此特權待遇的疫苗，要說是特權疫苗一點都不為過。

蘇偉碩指出，目前國內共有305萬人次施打高端疫苗，接近全台7分之1的人口，但國內卻仍累計700多萬人感染，諷刺的是，行政院長蘇貞昌兩周前才剛打完第四劑高端疫苗，昨天就傳出確診，中央流行疫情指揮中心卻急忙護航疫苗是為防重症、防死亡，但請問高端疫苗的防重症、死亡率為何？難道這些數據也要封存30年？

撤銷高端疫苗EUA公投領銜人王文心說，高端到現在都沒有提出疫苗保護效力的相關數據，這些理論上是從健保資料庫串接就可得知的數據，為什麼都沒有公布？難道是因為數據太難看不得見人？

王文心進一步指出，從衛福部長薛瑞元日前在立法院的態度即可得知，民進黨政府現在的陽謀，是要將高端疫苗的EUA廢止，而不是撤銷，但是唯有撤銷一途才能真正將高端疫苗的保護力、防重症、防死亡數據揭露，徹查相關的貪腐集團，清楚給人民交代。

台灣民眾黨市議員參選人張凱鈞表示，在國外審查EUA都要錄影且公開，為何審查高端的EUA卻沒公開？且花十多億採購的高端疫苗，打不完報廢要由全民買單，如不透過公投推動徹查，人民永遠不會知道真相，絕對不能讓蔡政府含混過關。

蘇偉碩指出，廢止與撤銷在法律上的意義不同，所謂廢止是在廢止之前，一切的使用權都合法，當然也包含高端向政府請領的款項，但若是撤銷，則代表從最一開始的審查辦法就不合法，政府得付連帶的賠償責任，必須由檢調單位介入調查，是否有官員圖利或是官商勾結等情事。

蘇偉碩說，目前已蒐集到1754位提案人連署書，還差200份才會達中選會的第一階段門檻，期盼今年12月中之前能再爭取2000份連署書，力拚明年8月份進行公投。