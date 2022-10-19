三三會今日舉行例會，三三會建言中建議應該要重建重要物資儲備機制，外界關心三三會是否憂慮戰爭風險提升，才有此建議？三三會理事長林伯豐今日表示，政府的任務是避戰，沒有人在戰爭中戰勝，烏克蘭總統澤倫斯基是不合格的總統。

三三會的建言中，提到應該積極發展重要原物料替代產品，加強資源循環利用，原物料採購應採多元管道，重建重要物資儲備機制。並且要提高糧食的自給率，檢討修爭機制建立完善的供銷體系及預警機制。

對於建立重要物資儲備機制建言，外界關心工商團體是否擔心戰爭風險提升？林伯豐說，政府的任務是避戰，沒有人可以在戰爭中戰勝，澤倫斯基是不合格的總統。

林伯豐認為，台灣優點技術與科技，供應鏈完整與經貿活動的活躍也是台灣優點之一，台灣應該利用優點讓全球重視，不能只考量美國。

外界也關心台幣貶值，是否會影響到企業的發展。央行的操作是正確的，台灣的貶值有利出口，但是對於物價、通膨的問題政府應該利用稅收超徵的金額還補助弱勢或者困難企業。

全世界貶值、升息趨勢不可避免，央行有其思路和應對作法，但是過度貶值的話，政府應降稅或對企業有利做法，並救濟弱勢團體。