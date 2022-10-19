明池派出所所長蘇明勝需至距離明池山莊2公里處遠、收訊較好的地方聯繫外界。（宜警三星分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

18日晚上7時，明池派出所所長蘇明勝成功與明池副所長張政賢及警員蔣銀星等6人搜救隊會合，將物資及藥品轉交給山莊受困民眾。（宜警三星分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

尼莎颱風與東北季風產生共伴效應，重創宜蘭縣大同鄉，導致明池山莊對外聯絡道路阻斷，302人受困山莊多日，明池派出所所長蘇明勝自15日風雨交加夜開始，默默坐鎮派出所，多次參與救援及探勘行動，天未亮即處理山莊民生問題，每天僅睡3至4小時，仍挺身撫慰受困人心，展現一所之長的勇敢魄力。

因尼莎颱風挾帶暴雨，造成台7線 86.6K處整片山體滑落，其中，84K處明池往宜蘭路段更是嚴重崩坍，道路被土石流整片沖毀，累計掏空路基綿延85公尺。

宜蘭警察局三星分局明池派出所所長蘇明勝，自15日晚上8時起坐守派出所，不敢懈怠，每日僅睡數小時，天未亮即處理民生問題、清點剩餘物資、分配食糧及規劃優先撤離人員及路線，因山莊又處缺水缺電狀態，對內對外僅有蘇明勝就地協助。

期間又發生山莊柴油發電機燃料已用完、糧食及乾淨水源嚴重短缺，造成人心惶惶，蘇明勝不僅展現所長魄力，撫慰民心，每2小時即挺身與民眾詳細解說現況，避免民眾擔心受怕擅自離開山莊發生危險。

蘇明勝與中心等機關聯絡，累計往返離山莊2公里處訊號較好的地方數10趟，隨時回覆外界數百通以上的救援電話，並報告最新狀況傳達給外界；而18日晚上7時，成功與明池副所長張政賢及警員蔣銀星等6人搜救隊會合，將物資及藥品轉交給山莊受困民眾，靜待道路搶通協助受困民眾下山安全返家。