王姓女子與李姓女子為鄰居，自從2020年2月開始，鄰居們都能聽到李女屋子半夜所發出的聲響，搞得左鄰右舍難以入眠，王女多次報案檢舉李女，李女也遭到開罰，但依然不改行為，持續製造噪音，王女忍無可忍提出告訴，要求賠償30萬元。高雄地方法院依排除侵害判李女賠償5萬元。

王女表示，李女多次在半夜發出彈珠掉落聲、物品撞擊聲、桌椅拖拉聲等聲響，導致周遭鄰居不堪其擾，將屋子出租出去後，許多房客也都因為受不了吵鬧而搬走，自己也因為噪音影響患上慢性失眠症，多次報警檢舉李女，李女也遭受裁罰多次，但依然故我，繼續製造噪音。

李女辯稱，自己在屋內時也會聽到噪音，且沒有證據可以證明噪音是她屋內所發出的，之前對警局的裁罰聲明異議，也獲得簡易庭認定無法證明噪音是她所發出的，將裁罰撤銷，李女更反駁，王女在2018年就患有慢性失眠症，認為她被指控2020年開始發出噪音造成王女生病實在不合理。

法院審理期間發現，王女的屋子緊鄰李女家與防火巷，判定聲響不是來自防火巷，又傳喚多位鄰居作證，鄰居紛紛表示自從李女搬來以後房子開始在半夜出現噪音，甚至鄰居吳女的老公因為噪音睡眠不足而跌倒，造成內出血過世，左鄰右舍都因為李女家的噪音苦不堪言。

高雄地院認為，綜合眾人說詞，加上王女家只緊鄰李女家，可以認定聲響為李女屋內發出，而李女為房子的所有權人，應該要有防止屋內噪音影響到他人的義務，因此依排除侵害判李女須賠償王女5萬元。

高雄市高雄地院噪音排除侵害鄰居