有媒體報導引述正國會人士說法，稱林佳龍選後可能擔任閣揆，民進黨新北市長候選人林佳龍說，這一看就知道是假訊息，不需要用此假議題來為新北市長侯友宜轉移焦點，林佳龍競辦發言人李坤城則說，若再有不負責任報導，不排除採取法律行動。

林佳龍受訪時說，他承諾當選新北市長後會做好四年，但侯友宜不願意承諾，現在因為颱風淹水，侯友宜不在新北市，跑去新竹市，引發批評，「我覺得不需要用假議題為侯友宜，要落跑總統轉移焦點」。

李坤城則說，該報導內容捏造所謂正國會人士發言，刻意操作選情，通篇胡言亂語，捏造故事。

李坤城指出，選舉尚未有結果，即假定林佳龍不會當選，究竟綠營人士是誰？請媒體公佈消息來源，不要老是用匿名報導，裝神弄鬼。

李坤城表示，林佳龍現階段心無旁鶩選新北，團隊選戰會議討論的都是贏的策略，全力衝刺中，有心人士跟媒體蓄意操作假新聞，心術不正，令人髮指。

李坤城強調，林佳龍勤走基層，所到之處，受到支持者熱情支持，此次選舉，新北黨公職全力團結，力求重回新北執政，有關參選新北，林佳龍已多次說明沒有任何條件交換，若再有類似不負責報導，不排除進一步採取法律行動。

李坤城說，侯友宜假如連任，會不會丟下新北市，落跑選總統，才是這場選戰的焦點，昨天公佈的民調顯示，有過半的民意完全無法接受侯友宜連任後參選總統，這才是新北市民關心的事情

李坤城說，隨著林佳龍的參選，侯友宜選總統的動態浮上檯面，特定媒體不斷圍魏救趙，想要轉移焦點的作法，也蓋不住侯友宜的司馬昭之心。