BWF世界巡迴賽超級750系列丹麥羽球公開賽，寶島好手全力出擊，國內第3女單白馭珀在台北時間19日凌晨，在3局大戰演出逆轉勝好球，順利晉級16強。

白馭珀目前世界排名第40，丹麥公開賽首輪對上世界第17名地主女將克里斯多佛森（Line Christophersen），在先輸一局下連追兩局，以12比21、21比12、21比11收下勝利，繼2021年印尼公開賽之後，「小小白」2連勝克里斯多佛森，這兩勝「小小白」都是逆轉勝。

白馭珀將與日本女單世界排名第10、大會第6種子奧原希望爭取8強席次，雙方生涯對戰「小小白」0勝5敗，期待這次能有所突破。

現任女單世界球后山口茜，首輪31分鐘就以21比11、21比10擊敗丹麥選手凱絲菲特（Line Højmark Kjaersfeldt），笑納雙方對戰5連勝，下一輪山口茜將碰上對她來說不好對付的中國大陸王祉怡。

大會19日繼續第2天賽程，台灣球迷期待的戴資穎，預計下午3點50分左右登場，對手是泰國布莎南（Busanan ONGBAMRUNGPHAN），男單周天成、王子維，以及混雙楊博軒／胡綾芳、李哲輝／許雅晴也會陸續登場。