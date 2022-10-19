民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka本月14日在網路上開設群眾募資平台，為選舉進行小額募資，她今天公開說明最新的募資數據。（羅亦晽攝）

民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka本月14日在網路上開設群眾募資平台，為選舉進行小額募資，截至今天中午，已湧入約180萬元、並得到1600多人支持。（摘自Kolas Yotaka群眾募資平台網站）

九合一選舉剩下一個多月時間，民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka本月14日在網路上開設群眾募資平台，為選舉進行小額募資，不到一周湧入約180萬元，讓其團隊感到非常振奮，Kolas說，設置平台不只是為籌措選舉經費，而是期望透過新時代數位方式，鼓勵縣民參與政治，改變花蓮。

Kolas團隊今舉辦記者會，由Kolas親自說明募資平台最新的募資數據，她說，平台自14日上線迄今，在沒有廣告及任何操作下，已募得約180萬元，得到超過1600人支持，其中，支持者多是40至50歲的縣民，這樣的結果不僅讓團隊感到相當振奮，同時也讓大家看見花蓮正在改變。

Kolas坦言，在網路上開設募資平台的用意，主要是希望讓花蓮進入數位時代，即便是選舉的活動，也可以讓它數位化，且進行群眾募資的另外一個主要精神，不只是為了籌措選舉經費，而是希望能透過新時代數位動員的方式，鼓勵縣民參與政治，用手指按下鍵盤，在線上捐款2、300元，不需千萬現金，就可以用簡單的方式參與政治。

Kolas也強調，募資平台上所有得金額都會清清楚楚的匯入監察院核定的政治獻金專戶，每一筆錢的出入，也會公開透明地說明用途。另，網站上未來也會陸續公開政見，讓大家有一個捐錢的理由。

此外，針對媒體詢問對近日民調的看法，Kolas說，自己其實看過各種民調，不過都僅能參考，因為支持度差對手40％、20％甚至是6％的都有，但不同機構出現的反應都不盡相同。

她認為，現在最實在的民調就是走入街頭、市場，而不是同溫層，因為現實生活中未經彩排過的反應才是最真實、最赤裸裸的縣民反應，因此民調都是參考，或高或低，直到最後開出來的票才是最終的結果。