勇士當家球星柯瑞發揮三分神射，帶領球隊在新賽季開幕戰輕鬆擊敗湖人。(美聯社)

賽前歡喜戴上冠軍戒，然後又在鏡頭上大秀閃亮亮的戒指，史蒂芬柯瑞的霸氣展露無疑，的確，他有足夠的本錢，因為柯瑞隨後在主場迎戰湖人的時候帶領隊友於第三節打出32比12的狂暴攻勢，最終以123比109擊潰紫金軍團，新賽季旗開得勝。

勇士在開幕戰排出的先發五虎為柯瑞、克雷湯普生、威金斯、卓雷蒙格林與魯尼。湖人則是詹姆斯、安東尼戴維斯、韋斯布魯克、沃克和貝弗利，企圖以三小陣容來面對勇士三巨頭。

湖人這套陣容在上半場確實發揮效果，半場結束勇士只領先7分。沒想到換邊再戰之後湖人攻擊當機，反觀上半場三分線外5次出手全部落空的柯瑞，找到手感連續投進2顆三分球，率領勇士打出32比12攻勢，將領先優勢擴大至27分。

決勝節勇士一度遭遇亂流，領先分數縮小至11分，但柯瑞的三分球與四分打，短短一分多鐘內就狂得9分，威金斯和克雷湯普生也在三分線外也先後開火，勇士再次拉開領先優勢，奠定勝利基礎。

柯瑞攻下33分、6籃板、7助攻、4抄截，威金斯20分、6籃板，克雷湯普生18分，普爾挹注12分，四巨頭合力貢獻83分，輕鬆獲勝。

詹姆斯31分、14籃板、8助攻的準大三元表現，無奈5次失誤，安東尼戴維斯27分、6籃板，韋斯布魯克19分、11籃板，納恩13分。