宜蘭縣大同鄉明池山莊逾302名遊客與員工受困已是第4天，桃園市長鄭文燦19日在市政會議指出，因宜蘭搶修不易，遊客將由桃園端下山，目前台7線49.4公里路段還有2公里坍方，希望今天可以清理完畢，他也指示市警局為單一協調窗口，協助脫困民眾住宿等各種協助。

鄭文燦說，台7線北橫宜蘭明池路段因颱風大雨造成不少山路被坍方土石埋沒，或路基流失而中斷，預估搶修工作要到10月底才能完成，目前明池山莊仍有300多人受困，無法從宜蘭方向下山，將由桃園市府養工處協助公路總局復興工務段，搶修明池往桃園復興區巴陵方向的台7線，讓受困民眾改走桃園段下山。

鄭文燦說，因空投物資有困難，昨社會局有提供麵條、罐頭等物資由救難人員送達給受困民眾，目前在49.4公里處還有2公里的落石，希望今天可以清理完畢，消防局和市警局救難人員都已前進到北橫台7線下巴陵49.4公里落石路段前。

消防局長謝呂泉說，除調度15部四輪傳動車，還因應3名病患需要醫療資源，指派救護車前往待命，一旦上巴陵受阻路段打通，就會引導民受困民眾從桃園方向下山。

鄭文燦責成桃園市警局當統一協調的窗口，協助服務受困民眾，若到市區有找旅館需求也會幫忙處理。