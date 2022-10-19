童醫院現場提供足跟定量超音波儀器，讓民眾進行初步篩檢。(童醫院提供)

童醫院透過闖關活動，讓民眾更加認識與了解骨質保健的重要性。(童醫院提供)

因應10／20世界骨鬆日，童綜合醫院骨質疏鬆照護中心，特舉辦「世界骨鬆日 為健康骨鼓掌」活動，除骨質疏鬆照護中心主任梁哲翰進行認識骨質疏鬆症衛教講座，也為鼓勵民眾踴躍參加設置闖關活動，並設置足跟定量超音波儀器讓民眾進行初步篩檢，藉由活動讓民眾更加認識與了解骨質保健重要性。

梁哲翰指出，骨骼中有蝕骨細胞與造骨細胞進行骨頭的破壞與新生兩種動態平衡運作，但若破壞速度比新生速度快時，就造成骨質流失而生骨質疏鬆症。骨質疏鬆常被忽略其嚴重性，但它是全球第二大的流行病，幾乎每3秒就會發生一起因骨質疏鬆症所導致的骨折。

梁哲翰說，常見的骨折發生在脊椎體或髖部，發生髖部骨折的死亡率還高達20-24％。人體的骨質高峰是在35歲，在35歲後每年都會流失約1％，50歲開始則每年流失約3％。

梁哲翰表示，可能罹患骨質疏鬆的徵象可以進行自我檢視，一是檢視是否出現駝背或身高縮水了超過3公分；二是沒有特別原因卻突然全身腰酸背痛。另外最常發現骨質疏鬆症發生的情況，就是易因輕微摔跌骨折，只要出現這些警訊就應儘快尋找醫師診療。

梁哲翰強調，運動可增加骨密度並降低骨折風險，如負重有氧運動、阻抗型運動、高衝擊運動、每周輕步快走4小時以上，如果有進行規律良好運動可每年增加1-4％的骨密度，以及降低髖部骨折風險41％。呼籲除運動外，也要補充足夠的鈣質維生素D與蛋白質，特別是建議每天應讓皮膚在陽光下曬10-20分鐘，可促進吸收到體內的維生素D轉換為活性維生素D，來加強鈣質的吸收。

童綜合醫院副院長吳肇鑫表示，民眾常長期忽略骨質疏鬆這個病症，往往等到身體發生病變才發現，所以在10／20這一天訂定世界骨鬆日，能夠讓民眾正視骨質疏鬆的可怕與預防治療。