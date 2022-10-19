彰化縣１名６旬田姓老翁與女友感情生變吵架，狂傳LINE訊息、電話給女友，甚至多次持刀到女友工作地、住家等堵人，導致田男女友身心畏懼，憤而報警，事後田男遭警方逮捕移送地檢偵辦，近日判決出爐，遭彰化地院依違反《跟騷法》等罪嫌，處有期徒刑7月，也成為彰化首起跟騷法遭判刑案例。

《跟騷法》自今年6月1日上路，迄今滿4個月，只要被害人遭到「反覆、持續、與性或性別相關」的跟蹤騷擾行為，包括人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，都可報警尋求幫助。

而彰化首起《跟騷法》，是今年７月間田男與女友感情生變，同月10日從早上8點開始一路傳line訊息給女友到下午1點，後來更直接衝到女友位在二鄰的住家守候，不過女友人在芳苑上班，他又衝到芳苑堵人，看見女友還持刀上前恐嚇，揚言要殺死她，導致女友心生畏懼。

事隔一天，田男11日仍不罷休，清晨7點多再度持刀闖入女友家，揚言要殺了她，2人在家中僵持一直到下午5點田男才離開；12日再度以訊息騷擾，從清晨6點開始，持續傳送訊息到13日晚間8點才罷休。

法官，田男坦承犯案，田男女友也提供相關監視器畫面，還有醫生診斷頭部挫傷等證明；法官審酌，認為田男出於同一目的，對女友跟蹤騷擾、攜帶危險物品跟蹤騷擾，且密切反覆持續為之，影響被害人日常生活，訊後依《攜帶凶器跟蹤騷擾罪》，處有期徒刑７月。

彰化跟騷地院變態情侶