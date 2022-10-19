謝忻參演八點檔《市井豪門》，日前召開記者會時，被發現與好姐妹小甜甜互動變少，加上公開表示要「清理朋友關係」，讓外界猜測兩人友誼小船疑似翻覆，近日更因為演技飽受網友批評，對此，她除了坦言自演戲方面不夠好之外，更表示「負面念頭油然而生」，引起網友一陣熱議。

謝忻表示清晨5點與跑友練跑時，趁空滑了手機，沒想到參與演出的八點檔，自己的演技居然以負評居多，多是批評她演技爛、講話沒表情、花痴賣萌等，甚至還有網友希望編劇快將她賜死，眼見獲得諸多負評，她也坦承在演戲方面的確還不夠好，由於這些留言在腦海中揮之不去，讓她才跑了8K就沒有辦法再跑下去，甚至還出現「我跑不完了」的負面念頭。

謝忻坦言對一個跑者而言，否定自己的意念很稀鬆平常，但若在跑步途中反覆出現，就得靠意志力克服，不過今天意志力似乎不太管用，不僅配速一直掉，就連跑友們的加油聲也無濟於事，坦言網友的留言擊潰了跑步所需的平靜，導致原本預計拉到半馬21K的訓練，最終在12K就黯然收場。

謝忻最後則是勉勵自己：「雨很大，也模糊了視線。我必需說，I failed at running today，但跑不好，那我就再加油，就像演不好，那我就再努力。情緒消化過了，明天，我依然抬頭挺胸」。