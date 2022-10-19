無黨籍市長候選人林義豐喊出「生子送房子」。(摘自林義豐臉書)

台南市近3年多來總人口從188萬906人降到185萬687人，減少3萬多人，國民黨台南市長候選人謝龍介提出生育補助，1胎3萬元，小孩0到3歲使用4000片尿布都免費；無黨籍市長候選人林義豐則喊出「生子送房子」，除生1胎補助5萬元，第3胎起提供免費社會住宅免費7年，幫父母省下百萬元。

黃偉哲競選總部發言人呂維胤表示，生育率低是一個嚴峻的課題，然台南從2019年至今，淨遷徙移入1561人，台南遷到其他五都6572人，從其他五都遷入台南7570人，從五都淨遷入台南的人數多1000人，居六都之冠。他說，在這樣的基礎上，加上黃偉哲任內相當重視提供就業機會，4年來，台南即增加了1.8兆元投資，創造3萬個就業機會，尤其，失業率更連續3年六都最低。

謝龍介一早與永康區議員林燕祝、李鎮國一起到永康區兵仔市場宣講後，展開拜票。他說，台南45歲以下人口流失7萬多人，「年輕人在這座城市看不到希望」，若他當選市長，生育補助將從現在的1胎1萬元增加為3萬元，第2胎從1萬2000元增為5萬元。他說，為了減輕年輕人負擔，也提出「006688」政策，提供年輕人住青年住宅，第1、2年免租金，第3、4年打6折，第5、6年打8折。

林義豐今天也喊出「生子送房子、安居拚經濟」，他說，台南出生率全台六都最低，連續5年人口負成長，雖然今年1月起新增生1胎補助1萬元，但補助仍是六都最低，他因此提出針對生養第3胎的家庭，免抽籤即可入住社會住宅，且可連續住7年，讓父母從孩子0歲到上小學都不用負擔房租。

他說，以房租每月1萬2000元計算，7年可省下100萬8000元。此外，也將把生育津貼提高為生1胎津貼補助5萬元。林義豐也提出「移資宜居獎勵」，非台南籍首次移居台南，每戶搬遷2年獎勵補助10萬元。

面對對手不約而同祭出生育獎勵措施，台南市長黃偉哲也說，獎勵政策不一定有效，強調如果經濟發展機會好，自然會有人願意搬進來，而不會是為了一點獎勵，就搬進來台南，他說，全台都面臨「生不如死」的現象，認為獎勵措施對於提振生育率的效果，未必有效。