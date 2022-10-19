太平洋縱谷馬拉松交通管制，凌晨到下午。（花蓮市公所提供）

週六太魯閤峽谷音樂節登場。（太管處提供）

本週六，花蓮有兩大型戶外活動，預計大批人潮湧入，交管出爐；太平洋縱谷馬拉松在美崙田徑場起跑，近7千人參賽，凌晨5時至下午2時周邊道路交管，另，邁入20年的太魯閣峽谷音樂節，在新城太魯閣車站有接駁往太魯閣臺地，歡迎民眾前往，靜聽迴盪峽谷內的音樂。

太平洋縱谷馬拉松沿著海岸線開跑，美麗的賽道曾登上國內最大路跑網站「運動筆記」熱門賽事第一名，也獲得日本「跑步者」雜誌報導，今年邁入第8屆，今年有6622名選手參賽，以迷你馬2676名選手占最多。

賽事在美崙田徑場旁海岸路起跑，凌晨5時至下午2時交管，管制路段：193線海岸路北上自民權路口，經中興路口全線、民權路行經民權五街口至民權六街口北上、民權五街（東旭觀海酒店前）路段、港口路南下自中美路口行經中興路口全線、兩潭自行車道自花蓮港景觀橋南下行經花蓮大橋自行車道全線、台11丙線行經花蓮大橋往東路段至15.3公里交通管制、華中路部分路段交通管制。

市公所建議選手共乘或搭乘活動單位免費接駁巴士，選手搭車前出示號碼布並建議去程禮讓全馬組及半馬組選手先行搭乘。去程首班凌晨3時30分至5時30分之間，分別在花蓮火車站、中正路（明禮附幼前）、中山路石來運轉廣場等三個地點出發，坐滿即發車。回程則於上午十點至下午兩點於美崙田徑場每隔30分鐘出發，並注意防疫，全程戴口罩。

另外，今年歡慶20年的2022太魯閣峽谷音樂節分成上、下午場，上午10時30分到中午12時，下午2時至4時30分，配合活動，太魯閣台地上午8時至下午6時禁止汽機車進入，主辦單位太魯閣國家公園管理處準備接駁車，上午9時起至傍晚5時30分從新城（太魯閣）火車站往返會場，平均每10分鐘1班，坐滿就發車，也有低底盤巴士方便行動不便的民眾。

太管處表示，目前仍是防疫期間，請民眾在搭乘接駁車，及進入會場時，都要配合配戴口罩；因音樂會是在峽谷環抱的草地上進行，也建議自備地墊、遮陽帽，輕便雨衣和飲水。相關資訊可上太魯閣峽谷音樂節FB粉絲專頁查詢。