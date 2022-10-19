民進黨台北市長候選人陳時中昨（18）日受訪稱，他當選後絕對不會做把責任推給屬下、跟中央對抗、救災時人不在災害應變中心這3件事。國民黨台北市議員游淑慧則痛批，陳不僅放任搞外遇、偷生子的屬下繼續當高官，疫情不斷升溫還丟下爛攤子跑去選舉，「看了陳時中說的『當選後絕對不會做的3件事』，我就更確定不能讓他當選。」

游淑慧今日在臉書發文指出，陳時中說「當選後絕對不會做的3件事」，第1，他不會把責任推給屬下，因為他希望可以好好帶領市府的8萬名優秀員工，不會把責任丟給其他人，做一個負責任的市長。游痛批，愛護部下不等於包庇和縱容，搞外遇、偷生子、疫情緊繃時間仍偷空約會，但只要是「大阿中自己人」，就沒關係，還能升高官，根本是賞罰不清、是非不明。

第2，他不會跟中央對抗，因為中央的資源很多、專家很多，他會努力尋求中央跟專家的協助，把事做好。游淑慧質疑，所以陳時中在中央時，打算叫台北市市民吃萊豬，市民就要吃萊豬？陳在中央時，發文不准台北市調高育兒津貼，我們就得放任家長辛苦？游質疑，什麼叫對抗？如果什麼都聽中央的，那就官派市長就好。

第3，不會在救災時人不在災害應變中心。游淑慧抨擊，現在每天新增病例仍在高峰，每天都有數十人死亡；陳時中7月18日辭職參選，有48例新冠患者過世，他還不是照樣走人、落跑選舉。這場疫情遠比這次災情更為嚴重，她奉勸「大阿中」：少打救災這題，被你放生不管的疫情更慘烈。

綜觀以上，游淑慧直言：「看了陳時中說的『當選後絕對不會做的3件事』，我就更確定不能讓他當選。」