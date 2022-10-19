國內房市熱絡，但因不動產交易金額動輒千萬起跳，且流程繁瑣、辦理時間較長，易成為詐騙集團覬覦對象，相關交易詐欺事件頻傳。為保障民眾不動產交易安全，臺企銀(2834)建議買賣雙方可透過不動產買賣價金信託等信託機制，降低不動產買賣交易風險。

臺企銀分享近期服務案例，A公司計畫向B公司買地建廠，因交易金額高達10億元，買方擔心賣方一地二賣，恐有無法順利取得不動產所有權之虞。賣方則擔心就算完成土地過戶程序，還是有可能無法順利取得價金，使得雙邊交易卡關。

為增加買賣雙方互信基礎，臺企銀協助2家企業辦理不動產買賣價金信託，透過信託機制由銀行擔任付款受託人，買方依約按期將應給付賣方價金，匯入於臺企銀開立的信託專戶，待買方取得土地所有權後，信託資金才能全數撥付賣方。

臺企銀指出，不動產買賣價金信託的價款由臺企銀信託專戶控管、專款專用，藉由公正第三方提供金流管控，才不會因其中一方詐欺而產生損失。而臺企銀長期深耕信託業務，未來會持續整合內部資源，規畫符合社會需求的全方位信託產品及創新服務。

除了不動產買賣價金信託業務，臺企銀亦持續關注臺灣房屋老化問題，重視民眾住宅安全，以具體行動協助推動危老建築與都更，提供有危老重建的需求者專業輔導、融資、信託等諮詢，再透過客製化融資規畫及信託設計，給予整合性服務建議。