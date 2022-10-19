民進黨立法院黨團19日召開記者會指出，無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦存款逾新台幣1億元，申報土地數更高達159筆，其中132筆座落於苗栗縣18個鄉鎮市，這樣的候選人怎麼會是「庶民」？若未來當選縣長，恐怕會透過《都市計畫法》劃定土地使用區「點土成金」。民進黨苗栗縣長候選人徐定禎呼籲，苗栗縣民應拒絕炒作土地的候選人，也要求鍾東錦當個男子漢直球對決，別再躲在發言人背後；對此，鍾東錦陣營則反擊徐定禎也被挖出存款現金只有新台幣27萬餘元，反讓徐定禎刻意營造的理財專家形象完全破滅。

根據2022公職候選人財產申報資料，鍾東錦申報土地數為159筆、建物18筆、汽車3輛、存款新台幣1億1738萬9880元、股票／基金共新台幣433萬3100元、已繳保險金額折合新台幣1億7208萬4119元。民進黨團立法院黨團幹事長羅致質疑，鍾東錦怎麼會是庶民，一時的商人？

若進一步分析申報資料，民進黨立委洪申翰指出，鍾東錦過去雖承認妻子陳美琦出身富裕地主家庭，靠娘家支持才有今日事業成功，實際上，鍾東錦名下土地共121筆、陳美琦名下土地僅38筆，其中，鍾東錦透過買賣／拍賣取得的土地高達111筆，而透過繼承及贈與取得的土地僅9筆，等同鍾東錦多數土地皆不是陳美琦娘家財產，也非因繼承取得，顯見鍾東錦所稱的娘家只是推託之詞。

民進黨立法院黨團副書記長林楚茵更直言，鍾東錦不只是苗栗縣土皇帝，更想透過縣長職權大玩「大富翁遊戲」。她解釋，鍾東錦名下位於苗栗縣的土地筆數為132筆，總面積為15萬5166平方公尺（約4萬6938坪），若擁有這麼多筆土地的候選人當選縣長，將可透過《都市計畫法》劃定土地使用區，點土成金。

徐定禎直言，從申報資料可知，鍾東錦根本是「假庶民、真富翁」，光存款、保險與股票總申報額就將近新台幣3億元，擁有土地數更高達159筆，完全是大富豪。他強調，鍾東錦曾說苗縣長選舉是「庶民對上政黨要角」的對決，實際上更像「小蝦米對上大富豪」。

羅致政批評，鍾東錦過去就是玩金錢遊戲的議長，是連國民黨都不敢提名的爭議人物，如今公職候選人財產申報資料出爐，得知鍾東錦是擁有如此多筆土地與存款的人，苗栗縣民真的要讓這樣的候選人當選縣長，點石成金？他強調，上述資料皆能透過網路、政府網站取得與搜尋，徐定禎絕對經得起大眾檢驗。

民進黨立委沈發惠則指出，鍾東錦自2017年至今申報事業投資額皆為0，但他這段期間曾擔任聯富砂石、佾泰企業及鴻霖公司董事長，總持股數最少有75萬，不禁懷疑鍾東錦究竟是漏報，還是刻意隱匿？民進黨立法院黨團表示，將向監察院檢舉鍾東錦財產申報不實，希望鍾東錦出面說清楚、講明白。

對於民進黨的說法，鍾東錦陣營則反擊徐定禎也被挖出存款現金只有新台幣27萬餘元，與自我設定理財專家的訴求差距甚遠，甚至還遭質疑是否虛報、造假等問題，可說是，傷敵八百、自損一千，反讓徐定禎刻意營造的形象完全破滅。