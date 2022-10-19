年底九合一地方選舉，將與18歲公民權的修憲複決合併舉行，為挑戰965萬過關門檻，台灣少年權益與福利促進聯盟19日拜訪無黨籍台北市長候選人黃珊珊。黃珊珊19日表態支持，強調國家決策群若能增加能促進社會進步，未來她將在選舉文宣、小霧上協助宣傳，表達對18歲公民權的支持。

黃珊珊今與台灣少年權益與福利促進聯盟、勵馨社會福利事業基金會、乘風少年、TPEA台灣家長教育聯盟及雙北高中職學生權益連線等眾多NGO團體，針對青年議題進行對談，內容聚焦於兒少福利、教育勞動、藝文休閒、生存發展及18歲公民權。

黃珊珊說，她過去念法律系和律師時一直很困惑，民法規定20歲才算成年，刑法則是18歲負行為責任，為何刑法可以犯罪、要負責，民法上卻還不能簽合約，她認為可以負刑法責任當然能負民法責任，因此支持修憲，且大多數18歲青年的思想成熟，許多國家潮流也是如此。

黃珊珊指出，她認為國家決策群增加，年輕人會比較有理想、國家也會更進步，而不是其他人來決定青年的未來，當年的黃花崗烈士年齡層就落在18、19及20歲，這些年輕人的理想讓國家日益進步，這股力量也能讓國家決策趨向願意冒險、改革、願意往前走，而非守舊，未來她會在選舉文宣上盡量配合，包括做貼紙或戴宣傳口罩。

隨後，黃珊珊今天提出《台北青年「生多利」三部曲》，首先是持續「生」育補助，要讓青年樂婚、願生、能養，鼓勵青年結婚入籍台北，北北基涉及期間併入計算。生育獎勵金第1胎發2萬元，第2胎2萬5000元，第3胎3萬元，私校補助加倍1年5萬4640元，並提升幼教公共化比例達80％，實現「一區一臨托」。

再提供「多」元方案方面，黃珊珊提出「居住正義的五大方針」，強調要讓人民可負擔住宅、照顧弱勢、推動民宅更新、健全房市與稅制合理化。她表示會以多元管道提高社宅、包租代管、租金補貼，同時改善租屋市場，讓資訊更透明。

而在營造有「利」環境上則分2大主軸，分別為就業輔導及創業支持，黃珊珊說，就業輔導將提升青年職涯發展中心服務功能，強化職前準備跟以及工作職位與實習機會媒合，創業支持則有3大支柱，包含資金投入、場域提供以及輔導支援。