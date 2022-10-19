隨著日本成人產業的興盛，每年都有許多謎片新人不斷出道，但想要在其中發光發熱、脫穎而出並沒有想像中的容易，因此也有不少人紛紛發展其他事業。而近日香港警方在尖沙嘴一代掃黃時，竟意外拘捕到一名日本籍的女子，沒想到一查才發現他是謎片女優「愛沢」（愛沢のあ），令眾人相當驚訝。

根據香港媒體報導，香港警方日前前往尖沙嘴一代掃黃時，發現接客女子中有一名講著日文的日本籍女子，經過調查後發現，現年27歲、本名為「中島」的她，曾在2018年時以本名出道拍攝AV，2019年改以藝名「愛沢」重新出道拍攝多部作品，但她即使長相相當甜美、皮膚也十分白皙，卻還只是3、4線的女優，在日本知名度不高，因此經由在日本認識的華人，安排她到香港入住高級酒店「半玩半賣淫」；賣淫集團則是透過社交軟體Telegram，以愛沢過去曾拍攝過的謎片作品進行宣傳攬客。

相當警方透露，自從香港出入境限制放寬後，來香港賣淫的外籍女子數量大增，其中不少日本3、4線的AV女優，透過賣淫仲介安排來港撈金，不過她們來這一趟賺到的卻不多，以愛沢每次收費6000~7000港幣（約新台幣2.4萬至2.8萬元）為例，賣淫集團會從中抽取4000港幣（約新台幣1.6萬元）作為傭金，她們實際拿到的酬勞根本不到一半。