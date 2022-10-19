香港女星白雲因E級上圍和甜美臉蛋，被網友封為香港波神，2016年她嫁給曾參選香港先生的江俊霖，今年4月傳出離婚，之後白雲強調夫家對她很好，婚姻狀態仍成謎團。3天前她透露去廣州上課，有感而發說愛與被愛同時發生才有意義，而照片中她僅用一塊布遮胸，手扶欄杆時衣物自然上移，露出謎之黑影，看似幾乎要走光。

本名白雲鳯的白雲2011年參加節目《變身男女Chok Chok Chok》出道，34E上圍成為她的招牌，但也一度成為累贅，今年8月她推出出道以來首本寫真集，受訪時坦言以前常因為胸部感到自卑，因為常遭女生朋友嫌棄「胸部太大好噁心」，但後來她決定活出自我，明白世界上不應該只有一種身型受歡迎，「現在我有自信，我覺得所有女人都是美的，只要妳覺得自己美，只要妳能發現美的地方，可以給妳愛的人看見就夠了」。

白雲穿平口超短小可愛，幾乎要走光。（圖／翻攝自snowybai IG）

白雲6年前和已交往5年的江俊霖結婚，當時席開38桌，夫妻倆多年來卻很少見到在白雲IG中同框，今年4月更傳出婚姻亮紅燈，因夫家不滿白雲穿著打扮，導致白雲和夫家起了心結，夫妻倆也鬧翻，於是決定分居，還有傳言指兩人已經秘密離婚，對此，白雲回應公婆沒有對她不好，「之前我喜歡潛水，他們還叫我去考張潛水教練證」。

然而對於和老公之間的婚姻現況，白雲婉拒說：「感情事不答啦」，沒承認也沒否認離婚。最近白雲到廣州旅行，昨(18日)她曬出人在飯店的影片，興奮說：「收個花，一整天心情都變好」，她更在影片中獻飛吻，疑似有新的護花使者，前一天她更發文，稱：「愛與被愛同時發生，這種事你遇到過幾次？雙向奔赴才有意義」，暗示有新戀情，但網友對她幾乎快走光的美照更有興趣，留言說：「妳穿得真好看！」、「祝你快點有情人終成眷屬」、「好靚啊！太漂亮了」。