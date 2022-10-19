【旅奇傳媒/編輯部報導】入秋了，正適合騎乘單車趴趴走，感受秋日美景相伴樂趣！茂林國家風景區管理處處本部所在之新威森林公園於10月1日～11月6日一連6個週末辦理電輔自行車租賃試辦計畫，每天提供10臺試騎車，預約只需100元可以暢騎40公里！參加民眾完成體驗並填寫回饋問卷後，可獲得自行車小帽乙頂、消費抵用卷$100乙張（消費抵用券可使用於森思咖啡及新威遊客中心文宣品），兌換完畢為止。

▲園區內雕塑藝術引人入勝。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

▲新威森林公園區內道路適宜單車自由行。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

六龜地區地勢崎嶇但風景奇秀，臺28、27甲是挑戰級騎士的必訪路線。茂管處為了促進大眾休閒騎乘風氣，特辦理電輔車試騎活動，期盼讓民眾用輕鬆、安全的方式感受六龜山城之美。

▲搶先報名系列活動可獲贈特色小帽。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

此外，因新威森林公園出入口為斜坡，溫馨提醒自行車騎士以牽車方式上下，以保障安全，在新威森林公園園區內騎行自行車也請注意步行人員的安全，請勿並排與危險騎乘。

電動輔助自行車租賃體驗，限量優惠名額，歡迎親子團體多加運用，可於網路查詢預約 。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）