民進黨台北市長參選人陳時中19日前往松山路及忠孝東路口，向路過民眾揮手拜票。（杜宜諳攝）

民進黨台北市長候選人陳時中16日晚間到內湖南港勘災，座車闖紅燈被警員攔下卻沒開單，雖然罰單已繳，還是被質疑遇到「時中就轉彎」；被問到是否願意公布行車記錄器，陳時中今受訪時連稱「我不清楚」、「我不知道」，「我也沒有在那個地方」。

陳時中16日晚間前往內湖、南港勘災，卻遭爆料民眾拍到，陳的座車在內湖成功路五段搶快、闖紅燈，被警察攔下後，沒有開單就離去；而陳的座車也在南港違規停靠公車停靠區，陳及幕僚都由此下車，座車也停了約8分鐘左右，影響公車進出。

國民黨市議員徐巧芯要求警方比照所謂「徐巧芯模式」公布警員攔車，身上配戴的密錄器影像，雖然警方表示，當時警員值勤時密錄器沒開啟及記錄器記憶卡已經覆蓋；因此，徐巧芯今臉書再要求陳時中公布自己車上的行車記錄器。

對於警察密錄器沒有開，陳時中說，這他就不清楚了。媒體追問，大家覺得會不會是有特權？陳說，「沒有，我不知道。第一個、我不知道，這個是警察在值勤的程序；第二個、我們的罰單也繳了」。

媒體再問，「你座車的行車記錄器是可以公開嗎？」陳時中，「我不清楚耶。警察有上來，其實我也沒有在那個地方，我也不知道。」

媒體又確認，「你不在那個車上？」陳說，「我不知道，你們現在講的事情我不知道。你們什麼時候錄的、或誰什麼時候錄的，我不知道。但是我們如果被查到有違法的地方，我們就依法辦理。該繳罰金就繳罰金，這沒有什麼好辯駁的。那警察怎麼處理，我們就尊重。」

對於媒體報導，綠營基層傳出「棄陳保黃」聲音，陳時中說，「我們就盡量努力」。

對於選情是否回穩，陳時中說，「我們就持續努力，現在都言之過早」。

對於媒體報導，綠營幕僚表示總統特別喜歡黃珊珊，陳時中說，「沒有聽到這樣講法」。